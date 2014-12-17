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ОСАГО по-новому: при возмещении ущерба ремонт в приоритете

С 28 апреля вступили в силу изменения в законодательство, которые устанавливают ремонт в качестве преимущественной формы страхового возмещения по ОСАГО. Новые правила действуют только в отношении легковых автомобилей, принадлежащих гражданам.

Автовладелец сможет выбрать из предложенного страховщиком списка станцию технического обслуживания (СТО), где будет ремонтироваться его автомобиль в случае ДТП, как на этапе заключения договора ОСАГО, так и при урегулировании убытка.

Перечень автомастерских, с которыми у страховщика заключены договоры, с указанием адресов их места нахождения, марок и года выпуска обслуживаемых ими транспортных средств и примерных сроков проведения ремонта можно будет найти на сайте страховой организации. По согласованию со страховщиком страхователь сможет отремонтировать автомобиль на сервисе по своему выбору.

Ремонт, за качество которого будет отвечать страховщик, должен проводиться на СТО в пределах 50 км от места ДТП или места жительства потерпевшего; максимальный срок ремонта будет составлять 30 дней. Новые автомобили (не старше двух лет) должны будут ремонтироваться на СТО официальных дилеров.

В отличие от денежной выплаты при осуществлении восстановительного ремонта поврежденного автомобиля не будет учитываться износ деталей и агрегатов. Другое важное для автовладельцев изменение – запрет на замену деталей на запасные части, бывшие в употреблении.

Если страховщик не заключил договоров с автомастерскими, которые соответствуют требованиям закона, то он продолжит осуществлять возмещение в денежной форме.

Теги: банк россии

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