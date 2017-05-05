ГАИ проведет в мае 15 рейдов по Тольятти
В Тольятти пройдет серия рейдов ГИБДД. Инспекторы будут искать пьяных водителей, нарушителей ПДД, проконтролируют движение большегрузов и наличие детских кресел
График рейдов опубликовала мэрия Тольятти:
11, 16, 18, 23, 25, 29 и 31 мая – контроль за движением тяжеловесного и крупногабаритного транспорта;
16 мая – выявление нарушений ПДД водителями мототранспортных средств;
18 мая — контроль за применением детских удерживающих устройств;
19 мая – выявление нарушений ПДД, связанных с выездом на сторону встречного движения;
22 мая — контроль за осуществлением пассажирских перевозок;
22 мая – выявление нарушений правил использования ремней безопасности;
24 мая – рейд по тонировке;
23 мая – рейд на пешеходных переходах;
25 мая — массовая проверка водителей на опьянение.
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