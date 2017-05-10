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 10 мая 2017, 16:54 
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Приставы будут ловить должников на самарских водоемах

УФНС России по Самарской области запустило акцию «Должник». Региональные судебные приставы во время рейдов по водоемам проверят владельцев водных транспортных средств на наличие долгов.  

Неплательщикам  на месте предложат оплатить долги и расскажут о сервисе «Банк данных исполнительных производств»

Акция пройдет на водоемах Самары, Тольятти и других населенных пунктов совместно с Центром Государственной инспекции по маломерным судам  МЧС России по Самарской области.

Должников на лодках будут ловить до середины сентября.

 

Теги: приставы, должники

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