1
Приставы будут ловить должников на самарских водоемах
УФНС России по Самарской области запустило акцию «Должник». Региональные судебные приставы во время рейдов по водоемам проверят владельцев водных транспортных средств на наличие долгов.
Неплательщикам на месте предложат оплатить долги и расскажут о сервисе «Банк данных исполнительных производств»
Акция пройдет на водоемах Самары, Тольятти и других населенных пунктов совместно с Центром Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Самарской области.
Должников на лодках будут ловить до середины сентября.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.
|Ваше имя:
|E-mail получателя:
|
24 июля 2017, 17:20
Приставы Самарской области будут посещать тех, кто не платит алименты детям
Комментариев: 0
|Самарцам заклеили двери лжеприставы
10 июля 2017, 16:52
|Судебные приставы напоминают о долгах через коммунальные квитанции
20 июня 2017, 15:54
|Приставы лишили прав 5,6 тыс. водителей-должников
19 июня 2017, 14:52
|Судебные приставы начали рассылать sms
16 июня 2017, 15:03