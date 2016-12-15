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Чистая прибыль «Гидроавтоматики» выросла

Выручка самарской «Гидроавтоматики» в первом квартале составила 381,438 млн рублей (год назад – 270,209 млн рублей). Чистая прибыль предприятия выросла в январе-марте до 53,921 млн рублей (в первом квартале 2016 г. – 30,826 млн рублей).

В 2016 г. чистая прибыль предприятия выросла втрое по сравнению с результатом 2015 г. - до 162,721 млн рублей (50,999 млн – в 2015 г.). Выручка предприятия увеличилась до 1,338 млрд рублей. Год назад – 1,152 млрд рублей.

Основной акционер «Гидроавтоматики» - Алексей Леушкин (46,985% уставного капитала).

Теги: гидроавтоматика, чистая прибыль, первый квратал

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