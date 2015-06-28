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У самарской поликлиники № 15 новый главврач

На должность главного врача самарской городской поликлиники № 15 Промышленного района назначена Ирина Назаркина. Как сообщает облминздрав, до этого она исполняла обязанности заместителя главврача поликлиники по медицинской части.

Стаж работы Назаркиной в системе здравоохранения - 23 года, из них более 9 лет - военная служба, 14 лет - на руководящих должностях.

Назаркина -  кандидат медицинских наук, высшая квалификационная категория по специальности «Общая врачебная практика (семейная медицина)», капитан медицинской службы в запасе.

 

Теги: поликлиника №15, назаркина, главврач

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