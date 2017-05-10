10 мая 2017, 12:17

У жителей Самарской области были востребованы бани и похороны

В первом квартале индекс физического объема платных бытовых услуг населению в Самарской области вырос на 2,7 п. п. от уровня января-марта 2016 г. – до 2,957 млрд рублей. Об этом сообщает минэкономразвития Самарской области.

При этом из всего перечня бытовых услуг рост показали «услуги бань, душевых и саун» (доля в общем объеме бытовых услуг выросла с 3% в первом квартале 2016 г. до 3,5% - в январе-марте 2017 г.), «ритуальные услуги» (с 8% до 8,4%) и «другие услуги» (с 2,5% до 3,4%).

На прошлогоднем уровне остались объем «услуг по пошиву и ремонту обуви» (1,1%) и «ремонт и строительство жилья» (19,4%).

Объем самой значительной по доле услуги по техобслуживанию транспортных средств сократился в этом году до 40,3% (год назад – 40,9%). Как и второй по занимаемой доле услуги – «парикмахерские и косметические» - с 18,8% до 18,5%.

Теги: бытовые услуги, самарская область, первый квратал

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