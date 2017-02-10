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Жителям Самарской области вернули 560 млн рублей

С начала года жителям Самарской области предоставили 560 млн рублей налоговых вычетов, которые полагаются при покупке жилья. Всего на вычеты претендовали 68 тыс. налогоплательщиков, которые купили жилье на 20,4 млрд рублей.

Как сообщает УФНС России по Самарской области, предоставление налогового вычета – это не возврат всей суммы расходов, например, на строительство дома или приобретение жилья, а возврат 13% с потраченной на эти цели суммы. «Причем, есть существенное условие – с заработной платы налогоплательщика должен быть удержан НДФЛ и перечислен в бюджет, а это значит, что налоговый вычет не предоставят безработному или обладателю заработной платы в «конверте»», - отметили в налоговой.

Подать декларации исключительно с целью получения налоговых вычетов можно в любое удобное время в течение всего года.

Теги: налоговый вычет, уфнс

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