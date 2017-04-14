Правила пользования самарским метро ужесточили
Администрация Самары внесла изменения в постановление «Об утверждении Правил пользования Самарским метрополитеном».
Теперь перевозить мелких домашних животных и птиц можно только в контейнерах, "сумма измерений которых по длине, ширине, высоте не превышает 120 см".
Собаку-проводника (в наморднике, на поводке и со специальным опознавательным знаком), сопровождающую пассажира-инвалида по зрению, пропустят только при наличии у него документа, подтверждающего специальное обучение животного-поводыря.
Запрещено прослушивать аудиотехнику через громкоговорители, использовать средства звукоусиления (за исключением слуховых аппаратов).
"Нельзя осуществлять профессиональную фото- и видеосъемку, а также любительскую фото- и видеосъемку с применением вспышки с использованием осветительных приборов без письменного разрешения администрации метрополитена", - сказано в документе.
Лиц, отказавшихся от досмотра багажа, в метро не допустят.
Теги: метро, фото, постановление
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