Сегодня, 17:30

«Треугольник» покажет «Почётного гражданина»

11 мая в Клубе любителей кинематографа «Треугольник» состоится кинолекторий «Мировые премьеры» и премьера фильма «Почётный гражданин».

Аргентинско-испанский комедийно-драматический фильм «Почетный гражданин» («El ciudadano ilustre») рассказывает об аргентинском писателе Дэниеле Мантовани, который живёт в Европе уже 30 лет и решает вернуться на родину, прочитать несколько лекций и получить звание почетного гражданина города Саласа, где он провел детство.

Мировая премьера ленты состоялась 4 сентября 2016 г. на Венецианском кинофестивале. Тогда же фильм был удостоен кубка Вольпи за лучшую мужскую роль (Оскар Мартинес). Кроме того, фильм стал лауреатом национальной кинопремии Испании «Гойя», вручаемой Испанской академией кинематографических искусств и наук – в номинации «Лучший латиноамериканский фильм».

Ведущий вечера - киновед Роман Черкасов.

Начало - в 19:00.

Теги: треугольник, премьера

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