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В Красноярском районе погиб сотрудник ДПС
Возбуждено уголовное дело по ризнакам преступления по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека". Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Самарской области.
В ночь с 8 на 9 мая на трассе М-5 «Урал» в Красноярском районе произошло ДТП, "в результате которого погиб сотрудник ДПС, находившийся в при исполнении своих должностных обязанностей", - сообщает пресс-служба.
"По версии следствия, водитель автомобиля Mercedes, двигаясь по трассе, не справился с управлением и, выехав на обочину, сбил сотрудника полиции. От полученных повреждений инспектор ДПС скончался на месте происшествия, а водитель автомобиля в тяжёлом состоянии находится в больнице".
Теги: дтп
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