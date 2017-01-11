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В Красноярском районе погиб сотрудник ДПС

Возбуждено уголовное дело по ризнакам преступления по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека". Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Самарской области.

В ночь с 8 на 9 мая на трассе М-5 «Урал» в Красноярском районе произошло ДТП, "в результате которого погиб сотрудник ДПС, находившийся в при исполнении своих должностных обязанностей", - сообщает пресс-служба.

"По версии следствия, водитель автомобиля Mercedes, двигаясь по трассе, не справился с управлением и, выехав на обочину, сбил сотрудника полиции. От полученных повреждений инспектор ДПС скончался на месте происшествия, а водитель автомобиля в тяжёлом состоянии находится в больнице".

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