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С Днем Победы!
Губернатор Самарской области Николай Меркушкин поздравил участников праздничного парада и всех жителей С Днем Победы.
"Дорогие ветераны! Уважаемые участники парада! Уважаемые жители Самарской области! Сердечно поздравляю Вас с великим праздником – Днем Победы!
Чем дальше от нас то суровое, полное тягот и лишений время, тем глубже мы осознаем исторический смысл и человеческое измерение подвига наших отцов, дедов и прадедов.
Благодаря их мужеству, отваге, стойкости и самоотверженности мы имеем возможность жить. Мирно трудиться. Растить детей в великой и свободной стране.
Раны, нанесенные этой страшной войной, и сегодня пронзительной болью отдаются в наших сердцах.
Более полумиллиона куйбышевцев сражались за Родину на фронтах Великой Отечественной. Каждый второй из них не вернулся домой.
233 жителя области были удостоены высшей награды – звания Герой Советского Союза. 36 стали полными кавалерами ордена Славы.
Мы по праву гордимся тем, что в годы войны Куйбышев стал запасной столицей страны и кузницей, где ковалось оружие Победы.
Собранные у нас знаменитые штурмовики Ил-2 сыграли важнейшую роль в разгроме фашистских захватчиков. Гитлеровцы называли их «Черная смерть». Эти самолеты стали ударной силой советской авиации и во многом предопределили исход войны.
Изготовленные руками наших земляков авиабомбы и артиллерийские снаряды разили фашистов на всем протяжении фронта от Черного до Баренцева моря.
Сельчане, в основном женщины, старики и дети, самоотверженно трудились на полях, чтобы обеспечить нашу армию продовольствием. Все они – каждый в меру своих сил – как могли, приближали светлый миг Победы.
И наш святой долг – сохранить память о каждом, кто внес свой вклад в разгром ненавистного врага".
Теги: день победы
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4 мая 2017, 16:50
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