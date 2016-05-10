Сегодня, 11:58

С Днем Победы!

Губернатор Самарской области Николай Меркушкин поздравил участников праздничного парада и всех жителей С Днем Победы.

"Дорогие ветераны! Уважаемые участники парада! Уважаемые жители Самарской области! Сердечно поздравляю Вас с великим праздником – Днем Победы!

Чем дальше от нас то суровое, полное тягот и лишений время, тем глубже мы осознаем исторический смысл и человеческое измерение подвига наших отцов, дедов и прадедов.

Благодаря их мужеству, отваге, стойкости и самоотверженности мы имеем возможность жить. Мирно трудиться. Растить детей в великой и свободной стране.

Раны, нанесенные этой страшной войной, и сегодня пронзительной болью отдаются в наших сердцах.

Более полумиллиона куйбышевцев сражались за Родину на фронтах Великой Отечественной. Каждый второй из них не вернулся домой.

233 жителя области были удостоены высшей награды – звания Герой Советского Союза. 36 стали полными кавалерами ордена Славы.

Мы по праву гордимся тем, что в годы войны Куйбышев стал запасной столицей страны и кузницей, где ковалось оружие Победы.

Собранные у нас знаменитые штурмовики Ил-2 сыграли важнейшую роль в разгроме фашистских захватчиков. Гитлеровцы называли их «Черная смерть». Эти самолеты стали ударной силой советской авиации и во многом предопределили исход войны.

Изготовленные руками наших земляков авиабомбы и артиллерийские снаряды разили фашистов на всем протяжении фронта от Черного до Баренцева моря.

Сельчане, в основном женщины, старики и дети, самоотверженно трудились на полях, чтобы обеспечить нашу армию продовольствием. Все они – каждый в меру своих сил – как могли, приближали светлый миг Победы.

И наш святой долг – сохранить память о каждом, кто внес свой вклад в разгром ненавистного врага".

Теги: день победы

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