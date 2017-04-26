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Скрипченко: "Заслужили победу..."

В матче 27-го тура Чемпионата Российской футбольной Премьер-лиги 8 мая "Крылья Советов" на выезде в Екатеринбурге одержали волевую победу над "Уралом" – 3:1, сообщает пресс-служба самарского клуба.

"Начало встречи прошло под диктовку хозяев... Самарцев прорвало после перерыва..." Два года в ворота "Урала" забил Бруно, третий - Паскуато.  

Победа "Крыльев" "позволила команде Вадима Скрипченко покинуть зону вылета и выйти в таблице на 14-е место". 

"Заслужили победу сегодня. Изменили ход игры во втором тайме. Понимали, что соперник тоже нуждается в трех очках, чтобы решить определенные задачи в этом сезоне", - цитирует пресс-служба главного тренера.

 

 

Теги: крылья советов, урал, скрипченко

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