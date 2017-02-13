EBITDA «Роснефти» увеличилась на 22% в рублях
Несмотря на сохраняющиеся непростые внешние условия, «Роснефть» в 1 квартале получила прибыль и продолжает демонстрировать стабильно положительный свободный денежный поток на протяжении 20 кварталов подряд.
Чистая прибыль в первом квартале прибыль «Роснефти» в рублевом выражении составила 21 млрд и увеличилась на 75% по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. при значительном негативном эффекте курсовых разниц от укрепления курса рубля.
Капитальные затраты компании в первом квартале увеличились пос равнению с аналогичным периодом прошлого года на 25% в рублях и 57% - в долларах. Но при этом компании удалось увеличить положительный свободный денежный поток более чем втрое - до 89 млрд рублей (1,4 млрд долл.).
«Роснефть» является лидером по росту выручки за 1 квартал 2017 года - 1 410 млрд рублей (24,8 млрд долл. США). По отношению к 1 кв. 2016 г. выручка в долларовом выражении увеличилась на 71%.
Сдерживание темпов роста операционных затрат существенно ниже уровня инфляции, а также эффективный контроль над административными расходами способствовали росту показателя EBITDA год к году на 22% в рублях и 54% в долларах. Маржа EBITDA на уровне 23% остается одной из самых высоких в отрасли.
Негативное влияние на финансовые показатели компании оказывают фискальные условия. Доля налогов к выручке у «Роснефти» - 51%. Это - самый высокий показатель в отрасли. Кроме того, негативное влияние на финансовые показатели оказала индексация транспортных тарифов.
Теги: роснефть
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