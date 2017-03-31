5 мая 2017, 14:26

ОНФ: Программа ликвидации аварийного жилья в Самарской области выполняется с отставанием

Участники заседания Госсовета назвали Самарскую область в числе отстающих регионов, в которых осталось самое большое число нерасселенного аварийного жилья.

Кроме отставания по срокам, мониторинг ОНФ выявил факты сдачи жилья низкого качества. "Новые дома с признаками аварийного жилья были выявлены во многих муниципальных образованиях В Самарской области – в городах Самара, Жигулевск, Сызрань, Чапаевск, Новокуйбышевск, Волжском, Похвистневском и Кинельском районах. Зачастую квартиры, в которые переселяли людей, оказывались не лучше ветхого жилья. Жильцы жаловались на холод, трещины и плесень на стенах здания, плохо работающую вентиляцию и другие дефекты", - сообщила пресс-служба регионального ОНФ.

Всего в Самарской области, по данным Фонда содействия реформированию ЖКХ, подлежит расселению почти 9 тыс. жилых строений, признанных аварийными. Основная масса аварийного жилого фонда области находится в Самаре. В них проживает около 11 тыс. самарцев.

Программа расселения аварийного жилья должна быть закончена к 1 сентября. В марте из федерального бюджета выделили 4,6 млрд рублей 12 регионам России, «которые испытывают недостаточность собственных средств». Самарской области в списке получателей не было.

В апреле Минстрой России также назвал Самарскую область в числе 14 отстающих регионов России по расселению жителей аварийных домов.

Теги: онф, расселение, ветхое жилье

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