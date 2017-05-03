Большегрузы из-за ремонта Жигулевской ГЭС переведут в ночной режим
Из-за ремонта на плотине Жигулевской ГЭС с 10 мая вводят ограничения движения для транзитного транспорта.
До 30 ноября 2017 г. грузовой транспорт с общей массой свыше 3,5 тонн и габаритными параметрами по ширине не более 3,4 метров сможет проезжать участок с 943 по 972 км М-5 только с 22:00 до 7:00 по местному времени ежедневно. "Всё, что больше «Газели» будет ограничено в движении, несмотря на груз – будь то стройматериалы, комбикорм или что-то другое", - пишет пресс-служба мэрии Тольятти.
"Ограничения будут поддерживать не только силы тольяттинской госавтоинспекции, но и Ставропольского района, также обещана помощь областного батальона. Со стороны Москвы основной пост будет стоять на 943-м км в районе Большой Рязани.
Со стороны Самары ограничение вводится от развязки Обводного шоссе и М-5 на 972-м км.
Непосредственно на тольяттинском участке М-5 планируется выставлять до 6 экипажей в день. Первый экипаж будет стоять на пересечении Обводного шоссе и М-5, следующий – чуть дальше в сторону Тольятти, затем – на пересечении ул. Громовой и М-5, дальше – на ул. Коммунистической за железнодорожным переездом, потом – на кольцо 5 ВСО, а также напротив в/ч 6622 рядом со стоянкой большегрузов и на КПП «Рубеж».
Со стороны Жигулевска экипажи будут стоять на Отважном проезде, в районе Яблоневого оврага, в Валах и непосредственно на 943-м км", - сообщила мэрия Тольятти.
Напомним, что действует схема объезда по автомобильным дорогам: М-7 «Волга», А-151 Цивильск-Ульяновск, подъезд к г. Ульяновск от М-5 «Урал», Р-226 Самара-Волгоград, Р-228 Сызрань-Волгоград.
Ранее мэрия Тольятти сообщала, что участок трассы М-5 «Урал» (943 – 971 км), включающий плотину Жигулевской ГЭС и подъезды к ней, планируется отремонтировать в этом году. На самой плотине планируется заменить дорожное покрытие и деформационные швы, а также сделать современную изоляцию. На подъезде к плотине щебеночно-мастичный асфальтобетон заменят на полимерно-битумный вяжущий. Общая стоимость работ оценивается в 276 млн рублей.
Теги: гэс, м-5, ремонт, большегрузы
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5 мая 2017, 14:05
Большегрузы из-за ремонта Жигулевской ГЭС переведут в ночной режим
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