В Тольятти прибавилось людей, работающих неполную неделю
По данным на 5 мая в Тольятти 750 человек работают неполную рабочую неделю, 280 человек находится в простое по вине работодателя. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Неделю назад, по данным на 28 апреля, из-за работодателей в городе не работали 207 человек. В режиме неполной рабочей недели работали 682 человека.
Сейчас в Тольятти на учете стоят 7611 безработных. Вакансий в городе – 3739 (40% из них – рабочие).
Теги: Тольятти, безработица
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