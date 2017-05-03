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 5 мая 2017, 14:19 
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В Тольятти прибавилось людей, работающих неполную неделю

По данным на 5 мая в Тольятти 750 человек работают неполную рабочую неделю, 280 человек находится в простое по вине работодателя. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Неделю назад, по данным на 28 апреля, из-за работодателей в городе не работали 207 человек. В режиме неполной рабочей недели работали 682 человека.

Сейчас в Тольятти на учете стоят 7611 безработных. Вакансий в городе – 3739 (40% из них – рабочие).

 

Теги: Тольятти, безработица

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