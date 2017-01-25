Граждане в Самарской области брали автокредиты на новые Lada, Lifan, Chevrolet NIVA
В первом квартале самарский филиал ВТБ24 выдал автокредитов на 185,4 млн рублей (портфель автокредитов филиала - 1,4 млрд рублей). Это на 4% больше, чем год назад, сообщает пресс-служба. Почти 45% выдано по программе льготного автокредитования.
Средняя сумма льготного автокредита в Самарской области - 480 тыс. рублей. Деньги граждане брали, в основном, на покупку Lada, Lifan, Chevrolet NIVA, KIA и Hyundai.
По словам управляющего самарским филиалом ВТБ24 Зарины Плукчи, стремительно растет доля кредитов на подержанные автомобили. «За первые три месяца 2017 г. мы выдали 47,5 млн рублей кредитов на покупку автомобилей с пробегом, что в 3,7 раза больше, чем за первый квартал прошлого года, - цитирует пресс-служба управляющего. – В данном сегменте клиенты чаще выбирают марки Toyota, Volkswagen, KIA, Chevrolet и Nissan».
Теги: втб24, самарский филиал, автокредиты
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