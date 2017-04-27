5 мая 2017, 13:19

Из Самарской епархии выделили Сызранскую

По решению Синода Русской Православной Церкви (РПЦ) из состава Самарской епархии будет выделена Сызранская епархия. Это предложил митрополит самарский и Сызранский Сергий, сообщается на сайте РПЦ.

Сызранская епархия в административных границах в Сызранского, Октябрьского, Жигулевского городских округов, а также Сызранского, Шигонского и правобережной части Ставропольского районов Самарской области.

Казанский монастырь в с. Винновка Ставропольского района и духовно-просветительский центр Самарской митрополии оставлены «в канонической юрисдикции Самарской епархии».

Сызранская епархия включена в состав самарской митрополии.

Архиерей Самарской епархии Сергий будет иметь титул «Самарский и Тольяттинский». Архиерей Сызранской епархии - «Сызранский и Жигулевский». Последним назначен епископ Жигулевский Фома, викарий Самарской епархии.

Теги: епархия, самарская, сызранская

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