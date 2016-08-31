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 5 мая 2017, 15:35 
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Самарские леса обработают от вредителей за 7 млн рублей

С 15 мая по 4 июня будут обрабатывать химикатами от вредителей Кинельское, Ново-Буянское и Ставропольское лесничества Самарской области. 

Всего обработают 7,6 тысяч гектаров. Из федерального бюджета на это выделено более 7 млн рублей.

Министерство лесного хозяйства Самарской области просит жителей региона воздержаться от посещения лесов. Посещение массивов разрешено через 20 дней после обработки.

По всем возникающим вопросам можно звонить на телефоны горячей линии: 8-800-100-9400 (звонок бесплатный), 8 (846) 254-10-19.

Теги: химобработка, леса

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