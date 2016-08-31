Самарские леса обработают от вредителей за 7 млн рублей
С 15 мая по 4 июня будут обрабатывать химикатами от вредителей Кинельское, Ново-Буянское и Ставропольское лесничества Самарской области.
Всего обработают 7,6 тысяч гектаров. Из федерального бюджета на это выделено более 7 млн рублей.
Министерство лесного хозяйства Самарской области просит жителей региона воздержаться от посещения лесов. Посещение массивов разрешено через 20 дней после обработки.
По всем возникающим вопросам можно звонить на телефоны горячей линии: 8-800-100-9400 (звонок бесплатный), 8 (846) 254-10-19.
Теги: химобработка, леса
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.
|Ваше имя:
|E-mail получателя:
|
5 мая 2017, 10:00
Въезд и вход в самарские леса запрещен
Комментариев: 0
|В Тольятти посадили 100 тыс. деревьев
2 мая 2017, 16:58
|В Тольятти посадили 77 тыс. деревьев
3 ноября 2016, 11:22
|Минлесхозу Самарской области должны за аренду леса более 65 млн рублей
9 сентября 2016, 15:54
|Леса 19 районов Самарской области в зоне риска
31 августа 2016, 09:22