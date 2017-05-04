Главное за сегодня: 
За окном: +25, завтра: +17
 5 мая 2017, 12:32 
Рейтинг: 0 
12 квартир Самаре продаст ООО «Паритет»

12 квартир общей площадью не менее 443,9 кв. м  и жилой - не менее 168 кв. м продаст Самаре ООО «Паритет». За 15,157 млн рублей. 

Квартиры с чистовой отделкой для расселения граждан из ветхого и аварийного жилья компания должна передать городу не позднее 10 июня. Квартиры должны быть построены не ранее 2015 г.

 

 

 

Теги: ооо паритет, самара, ветхое жилье

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.

Ваше имя:
E-mail получателя:
Новости по теме
5 мая 2017, 14:26
ОНФ: Программа ликвидации аварийного жилья в Самарской области выполняется с отставанием
Комментариев: 0
НПФ "XXI век" будет ремонтировать части дорог с трамвайными путями в Самаре
5 мая 2017, 12:01
Потенциальные подрядчики капремонта площади Куйбышева не назвали цену
5 мая 2017, 11:10
Начали вырубать деревья и сносить гаражи под трамвайную ветку до «Самара Арены»
5 мая 2017, 09:29
Строителя пожарного депо возле «Самара Арены» выберут 29 мая
4 мая 2017, 17:11
Экономика, свежие новости
В Тольятти прибавилось людей, работающих неполную неделю
5 мая 2017, 14:19
НПФ "XXI век" будет ремонтировать части дорог с трамвайными путями в Самаре
5 мая 2017, 12:01
Потенциальные подрядчики капремонта площади Куйбышева не назвали цену
5 мая 2017, 11:10
Тольятти потратил 2,326 млрд рублей в первом квартале
5 мая 2017, 10:21
Начали вырубать деревья и сносить гаражи под трамвайную ветку до «Самара Арены»
5 мая 2017, 09:29

© 2009-2016 Губернский портал Самара.ру
Свидетельство ЭЛ № ФС 77 - 38345 от 10 декабря 2009 года
Выдано федеральной службой по надзору в сфере связи ИТ и массовых коммуникаций.
Редакция: 8 (846) 273-65-65, почта, размещение рекламы

RSS лента
Twitter
Яндекс виджет

Разработка сайта - dv.studios