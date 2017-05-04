5 мая 2017, 12:32

12 квартир Самаре продаст ООО «Паритет»

12 квартир общей площадью не менее 443,9 кв. м и жилой - не менее 168 кв. м продаст Самаре ООО «Паритет». За 15,157 млн рублей.

Квартиры с чистовой отделкой для расселения граждан из ветхого и аварийного жилья компания должна передать городу не позднее 10 июня. Квартиры должны быть построены не ранее 2015 г.

Теги: ооо паритет, самара, ветхое жилье

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