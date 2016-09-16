Шашлык и средства от насекомых покупают самарцы на майские праздники
Аналитики торговой сети «Перекресток» выяснили, какие товары пользуются наибольшим спросом у самарцев в период майских праздников. Максимальный рост продаж демонстрирует шашлык из птицы (+180%), средства от насекомых (+167%), квас (+166%) и шашлык из мяса (+160%). Также топ «майских» товаров вошли вино (+63%), водка (+56%) и одноразовая посуда (+55%).
В целом по России максимальный рост продаж демонстрирует квас (+343%), а также готовый шашлык из мяса (+279%) и из птицы (+273%).
Наиболее популярным в майские праздники среди россиян напитком является вино (+37%), на втором месте – пиво (+30%), замыкает тройку лидеров водка (+28%).
Теги: майские праздники, продукты
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22 февраля 2017, 11:10
Перевозка трибун к майским праздникам на пл. Куйбышева подешевела
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