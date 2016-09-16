5 мая 2017, 16:17

Шашлык и средства от насекомых покупают самарцы на майские праздники

Аналитики торговой сети «Перекресток» выяснили, какие товары пользуются наибольшим спросом у самарцев в период майских праздников. Максимальный рост продаж демонстрирует шашлык из птицы (+180%), средства от насекомых (+167%), квас (+166%) и шашлык из мяса (+160%). Также топ «майских» товаров вошли вино (+63%), водка (+56%) и одноразовая посуда (+55%).

В целом по России максимальный рост продаж демонстрирует квас (+343%), а также готовый шашлык из мяса (+279%) и из птицы (+273%).

Наиболее популярным в майские праздники среди россиян напитком является вино (+37%), на втором месте – пиво (+30%), замыкает тройку лидеров водка (+28%).

Теги: майские праздники, продукты

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