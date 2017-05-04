5 мая 2017, 12:01

НПФ "XXI век" будет ремонтировать части дорог с трамвайными путями в Самаре

ООО "Научно-производственная фирма "XXI век" признана победителем аукциона на право проведения ремонтов участков автодорог в Самаре в местах их пересечения с трамвайными путями.

Второй участник аукциона – ООО «Артель». Заявку и этой компании комиссия признала соответствующей требованиям.

Но при этом аукцион не состоялся – оба участника в заявках не указали цену, за которую готовы работать. Начальная цена аукциона – 25,185 млн рублей.

Подрядчик должен до 31 октября разобрать и восстановить межпутья на площади 9500 кв. м, а также разобрать и сделать новые покрытия на площади 1900 кв. м.

Гарантия на работы – 2 года.

Теги: ООО "Научно-производственная фирма "XXI век", самара, автодороги, трамвайные пути

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