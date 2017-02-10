5 мая 2017, 11:25

Старообрядческую церковь в Самаре хочет реставрировать ООО "НПУ СамараРеставрация"

Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации (ФГКУ «ДСРиР») сообщила о том, что рассмотрит единственную заявку, поступившую от ООО "Научно-производственное управление СамараРеставрация", которое пожелало сделать противоаварийные работы в «Старообрядческой церкви» (Самара, ул. Льва Толстого,14 А).

Торги на право реставрации Храма во имя Казанской Пресвятой Богородицы объявили в апреле. Деньги из федерального бюджета – 19,795 млн рублей – выделяют на его реставрацию по плану организационно-финансовых мероприятий федеральной целевой программы «Культура России (2012-2018 гг.)».

В списке работ, которые надо будет сделать на конкурсе с ограниченным участием:

- реставрация или воссоздание наружных и внутренних декоративно-художественных покрасок;

- реставрация, консервация или воссоздание штукатурной отделки;

- реставрация, консервация или воссоздание архитектурно-лепного декора;

- ремонт, реставрация или воссоздание кровель;

- ремонт, реставрация или воссоздание металлических конструкций, деревянных конструкций и деталей, а также кладок и конструкций. Еще подрядчик должен реставрировать или воссоздать детали из черного или цветных металлов

Проект для реставрации храма в 2008 г. делало НРПП «Старый город».

Теги: старообрядческая церков, реставрация

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