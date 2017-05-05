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 5 мая 2017, 11:10 
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Потенциальные подрядчики капремонта площади Куйбышева не назвали цену

Электронный аукцион по поиску подрядчика, который будет капитально ремонтировать площадь Куйбышева в Самаре, признан несостоявшимся. … «в связи с тем, что при проведении электронного аукциона ни один из его участников не подал предложение о цене контракта». Об этом говорится в протоколе аукционной комиссии.

При этом победителем названо самарское ООО «ВолгаИнжинирингСпецТранс». Второй участник аукциона, чью заявку комиссия также признала соотвествующей требованиям заказчика  – ООО «Вектор 21» из поселка Мирный Красноярского района Самарской области. 

Департамент экологии и благоустройства Самары объявил аукцион в начале апреля. Начальная стоимость подряда – 243 млн рублей из бюджета Самары.

Подрядчик должен отремонтировать пл. Куйбышева с четырьмя прилегающими скверами к 31 октября. Как следует из сметы работ, на ремонт подземного туалета потратят 1,4 млн рублей, на ремонт освещения – 12,9 млн рублей, поливочный водопровод обойдется в 17 млн рублей, озеленение и благоустройство территории обойдется в 132 млн рублей.

Проект реконструкции площади с августа 2016 г. делало АО «Территориальный градостроительный институт «Красноярскгражданпроект» за 5,3 млн рублей.

 

Теги: площадь куйбышева, самара, капремонт, аукцион, ВолгаИнжинирингСпецТранс

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