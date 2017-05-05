Вчера, 16:46

Артисты самарского театра оперы и балета выступят на городских вокзалах

9 мая артисты Самарского академического театра оперы и балета выступят на двух городских площадках в честь Дня Победы.

В 10:00 на железнодорожном вокзале (Комсомольская пл, 1) выступят Наталья Бондарева и Антон Кузенок. Артисты исполнят песни военных лет: "На солнечной поляночке" и "Где же вы теперь, друзья-однополчане", "Смуглянка".

В 14:00 на Речном вокзале (ул. Максима Горького, 82) артисты балетной труппы театра примут участие в праздничном мероприятии.

Теги: опера, 9 мая

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