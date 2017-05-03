Тольятти потратил 2,326 млрд рублей в первом квартале
В первом квартале годовой план по доходам бюджета Тольятти выполнен на 21,5%, сообщает пресс-служба мэрии. Налоговые и неналоговые доходы составили 1,323 млрд рублей. Город получил 814 млн рублей безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов (15% плана).
План по расходам исполнен на 19% - потрачено 2,326 млрд рублей. Кассовый план по расходам исполнен на 99,1%. Доля программных расходов бюджета в 1 квартале - 91% по кассовому исполнению
Дефицит бюджета к концу квартала составил 189 млн рублей.
В декабре 2016 г. дума Тольятти утвердила бюджет города на 2017 г. с параметрами: доходы - 6,586 млрд рублей, расходы – 7,204 млрд рублей, дефицит – 618 млн рублей.
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