Въезд и вход в самарские леса запрещен
С 5 по 7 мая в Самарской области сохранится высокая пожарная опасность лесов, предупреждает ФГБУ "Приволжское УГМС". При наступлении IV и V классов пожарной опасности действует запрет на посещение лесов и на въезд транспортных средств.
На территории поселений запрещается разводить костры, сжигать мусор и сухие ветки, а также применять пиротехнические изделия, за исключением салютов на День Победы и День города.
За нарушение требований пожарной безопасности для горожан предусмотрен штраф в размере от 3000 до 5000 рублей. Виновникам лесного пожара может грозить и уголовная ответственность.
В случае обнаружения возгораний в лесу необходимо звонить по телефону "112" или "01".
Теги: леса, пожароопасность
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