На самарские кладбища пустят дополнительные автобусы
9 мая, как сообщила администрация Самары, будут работать автобусы на маршрутах к городским кладбищам:
- № 4к – «п. Управленческий – кладбище «Лесное»;
- № 27к – «площадь им. Кирова – кладбище «Зубчаниновское»;
- № 36д – «Хлебная площадь – кладбище «Рубежное»;
- № 36ю – «кладбище «Рубежное» – кладбище «Южное»;
- № 36э – «Хлебная площадь – кладбище «Рубежное»;
- № 67к – «п. Мехзавод – кладбище «Лесное»;
- № 77д – «Хлебная площадь – кладбище «Южное»;
- № 77э – «Хлебная площадь – кладбище «Южное».
Теги: автобусы, кладбища, 9 мая
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