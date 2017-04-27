5 мая 2017, 09:29

Начали вырубать деревья и сносить гаражи под трамвайную ветку до «Самара Арены»

Начались подготовительные работы перед строительством трамвайной линии от ул. Ташкентской до стадиона «Самара Арена», сообщила горадминистрация.

Сейчас подрядчик – ООО «ВТС Метро» готовит площадку под прокладку трамвайных и кабельных линий – вырубает деревья, сносит гаражи и другие строения.

Общая длина трамвайных путей - 2,2 км двухпутного пути (или 4,4 км однопутного пути). В том числе и путепровод тоннельного типа общей протяженностью 388,81 м, который располагается вдоль Московского шоссе на участке от ул. Ташкентской до Разворотного кольца и служит для пропуска двух путей трамвая под ул. Дальней.

Также будет построен диспетчерский пункт, три новые тяговые подстанции и протянуты питающие кабельные линии.

Весь объект подрядчик должен сдать в конце апреля 2018 г.

«ВТС-Метро» получил подряд на строительство трамвайной линии в апреле. Начальная стоимость контракта составляла 741,063 млн рублей. Победитель снизил цену только на 63 тыс. рублей. Второй участник торгов - ООО «Волгаинжинирингспецтранс» - предложил построить ветку на 11 млн дешевле, за 729,9 млн рублей.

Теги: втс метро, трамвайная линия, строиетльство, самара арена

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.