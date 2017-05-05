Вчера, 12:28

9 мая продлят работу городского транспорта в Самаре

9 мая самарские автобусы будут работать в усиленном режиме.



После праздничного фейерверка транспорт будет развозить жителей города с площади Куйбышева. Как сообщает Департамент транспорта, на ул. Самарской (на участке от ул. Л. Толстого до ул. Красноармейской) в 22:30 горожан будут ожидать автобусы следующих маршрутов: №№ 1, 4, 5Д, 22, 34, 37, 41, 47, 50, 61, 66, 67, 92, 221 и 297.

Также после салюта с площади Куйбышева можно будет уехать на трамваях №№ 1, 3, 5, 20, 22, которые отправляются с ул. Галактионовской.

Время работы станции метро "Алабинская" будет продлено до 00:30 10 мая. Обращаем внимание на то, что после 00:00 остальные станции метрополитена буду работать только на выход пассажиров.

Теги: 9 мая, общественный транспорт

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