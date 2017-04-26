7 мая 2017, 13:22

"Крылья Советов" зовут болельщиков на рыбалку

Клуб болельщиков ФК "Крылья Советов" приглашают всех рыболовов-любителей принять участие в девятом открытом турнире по рыбалке.

Турнир будет проходить с 26 по 27 мая на пруду "БАМ", Кинельский район, поселок Сырейка. В нем примут участие ветераны и болельщики команды "Крылья Советов", сообщает пресс-служба самарского клуба.

Заявки нужно подать до 25 мая (включительно) на e-mail: v.zimnukov@ks-samara.com или ВКонтакте. В ней нужно указать Ф.И.О. и телефон участника (капитана команды, которая состоит из двух человек), а также Ф.И.О. второго участника . Возраст участников – от 18 лет.

Номинации соревнований: "Самый крупный КАРП", "Триада", "Самый крупный улов" (личный зачет), "Самый крупный улов" (командный зачет).

Адрес проведения турнира: Кинельский район, поселок Сырейка. Пруд – "БАМ".

Контактные телефоны: +79022923335, +79033033270.

Теги: рыбалка, крылья советов

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