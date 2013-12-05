Открыт прием заявок на самарский Фестиваль цветов
17 июня в парке «Дружбы» в тринадцатый раз пройдет Фестиваль цветов.
В предварительной программе:
- костюмированное шествие, концертная программа;
- выставка-продажа цветов, комнатных растений, посадочного материала, товаров для садоводства;
- проведение конкурсов на лучший детский костюм;
- создание ландшафтных композиций и цветников с участием субъектов малого и среднего предпринимательства;
- проведение открытого конкурса ландшафтных дизайнеров.
"Физическим и юридическим лицам всех форм собственности в рамках открытого конкурса ландшафтных дизайнеров будет предоставлена возможность с 13 июня 2017 года по 17 июня 2017 года создать на фестивальной площадке ландшафтные композиции на тему «Городские цветы»", - сообщила мэрия.
За победу в конкурсе предусмотрены денежные призы: за 1 место – 100 тыс. рублей; за 2 место – 60 тыс. рублей; за 3 место – 40 тыс. рублей.
Консультации по вопросам участия в конкурсе ландшафтных дизайнеров можно получить по телефону: (846) 266-55-97 (контактное лицо - секретарь организационного комитета по подготовке и проведению социально-культурного мероприятия «Фестиваль цветов» Леонид Дюгаев), а также по e-mail: DugaevLV@dbe-samara.ru.
Заявки от физических и юридических лиц на презентационные площадки принимает департамент городского хозяйства и экологии до 1 июня. Уточнить информацию можно по телефону: (846) 266-54-47 (контактное лицо - Светлана Пшеничникова) или по e-mail: pshenichnikova@dbe-samara.ru.
Участие в Фестивале цветов бесплатное.
Теги: фестивал цветов, парк дружбы
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