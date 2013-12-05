6 мая 2017, 11:16

Открыт прием заявок на самарский Фестиваль цветов

17 июня в парке «Дружбы» в тринадцатый раз пройдет Фестиваль цветов.

В предварительной программе:

- костюмированное шествие, концертная программа;

- выставка-продажа цветов, комнатных растений, посадочного материала, товаров для садоводства;

- проведение конкурсов на лучший детский костюм;

- создание ландшафтных композиций и цветников с участием субъектов малого и среднего предпринимательства;

- проведение открытого конкурса ландшафтных дизайнеров.

"Физическим и юридическим лицам всех форм собственности в рамках открытого конкурса ландшафтных дизайнеров будет предоставлена возможность с 13 июня 2017 года по 17 июня 2017 года создать на фестивальной площадке ландшафтные композиции на тему «Городские цветы»", - сообщила мэрия.

За победу в конкурсе предусмотрены денежные призы: за 1 место – 100 тыс. рублей; за 2 место – 60 тыс. рублей; за 3 место – 40 тыс. рублей.

Консультации по вопросам участия в конкурсе ландшафтных дизайнеров можно получить по телефону: (846) 266-55-97 (контактное лицо - секретарь организационного комитета по подготовке и проведению социально-культурного мероприятия «Фестиваль цветов» Леонид Дюгаев), а также по e-mail: DugaevLV@dbe-samara.ru.

Заявки от физических и юридических лиц на презентационные площадки принимает департамент городского хозяйства и экологии до 1 июня. Уточнить информацию можно по телефону: (846) 266-54-47 (контактное лицо - Светлана Пшеничникова) или по e-mail: pshenichnikova@dbe-samara.ru.

Участие в Фестивале цветов бесплатное.

Теги: фестивал цветов, парк дружбы

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