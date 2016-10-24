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РКЦ «Прогресс» планирует сделать группировку спутников на базе «Аист-2»
«Космический аппарат «Аист-2Д» стал настолько успешным, что мы готовы развивать это направление дальше, - цитирует пресс-служба самарского РКЦ «Прогресс» генридектора Александра Кирилина. - …мы направили предложения в ГК «Роскосмос» о создании группировки космических аппаратов дистанционного зондирования Земли на базе платформы «Аист-2». У РКЦ «Прогресс» и кооперации есть возможность создать группировку из 6 таких спутников в течение 2-3 лет».
Для справки:
Малый космический аппарат «Аист-2Д» разработан по совместному проекту Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королёва и АО «РКЦ «Прогресс» Масса МКА "Аист-2Д" составляет 531 кг. Срок активного существования – не менее трёх лет. Управление спутником, прием и обработка с него информации осуществляется РКЦ "Прогресс" при участии ученых Самарского национального исследовательского университета.
Теги: ркц прогресс, аист-2Д
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30 марта 2017, 14:46
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