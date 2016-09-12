Сегодня, 17:09

В Самаре ищут очевидцев ДТП с подростком

В Самаре горГАИ ищет свидетелей ДТП, которое проишло 8 марта в 17:10 напротив дома № 202Ж по ул. Стара-Загора. Неустановленный водитель сбил мальчика 2004 года рождения, который переходил проезжую часть в неустановленном месте. После аварии водитель уехал с места ДТП.

Подросток самостоятельно обратился в больницу, где ему был поставлен диагноз: «перелом правой ключицы. Госпитализирован».

"Всех очевидцев, располагающих какой-либо информацией, просим обращаться по адресу: г. Самара ул. Литвинова, 360 либо звонить по телефонам: 228-53-49, 8-927-650-57-77 - отделение розыска, 951-91-21-дежурная часть полка ДПС. Ваша информация поможет в расследовании произошедшего", - просит ГАИ Самары.

Теги: розыск, гаи, дтп

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.