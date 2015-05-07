Сегодня, 17:03

Сергея Солодовникова освободили

63.мвд.рф

Президент России Владимир Путин освободил от должности начальника ГУ МВД по Самарской области генерал-лейтенанта полиции Сергея Солодовников. Указ подписан сегодня.

Причины увольнения не называются. Пресс-служба управления от комментариев отказалась.

Солодовников руководил Главком с февраля 2015 г. В Самару он прибыл с аналогичной должности из Кировской области. Там проработал 3 года.

После приезда в Самарскую область Солодовников начал бороться с незаконной торговлей спиртным – пресс-служба практически ежедневно сообщала о выявленных торговых точках, где нелегально торгуют алкоголем.

Кроме этого, нововведением для области было создание отрядов добровольных дружинников для слежения за порядком на улицах. Практически всех сотрудников низового звена полиции Самарской области обязали еженедельно, с четверга по воскресенье, патрулировать улицы.

Было создано общественное объединение в помощь ГАИ - «ночной патруль». Помогать полиции выявлять нарушителей на дорогах призывали и водителей такси.

Кроме этого, по инициативе Солодовникова, руководители подразделений во главе с самим начальником Главка, периодически должны были принимать участие в "прямых линиях". Граждане могли пожаловаться полицейским по телефону.

В январе-феврале МВД России проверило работу местного главка. Оценили ее неудовлетворительно. Особые нарекания, как сообщали СМИ (официальной информации не было), были у проверяющих к полиции Самары и Тольятти, а также к экспертно-криминалистическому центру Самарской области.

Теги: сергей солодовников, гу мвд по самарской области

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.