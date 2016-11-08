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Коммунисты обжаловали отказ мэрии Самары в проведении митинга на площади Славы

Самарское отделение КПРФ обжаловало в суде Ленинского района отказ областного правительства по предоставлению под митинг 18 марта площади Славы в Самаре.

Ранее организаторы митинга против отмены выплат работающим пенсионерам направила в администрацию Самары дополнительные варианты мест для акции. Как сообщает в своем блоге депутат Михаил Матвеев, организаторы предложили сквер Устинова, сквер Высоцкого, площадку около Дворца Спорта ЦСК ВВС, набережная возле стелы «Ладья», у ДК «Самарец», у бассейна ЦСК ВВС на Волжском проспекте, 10, парк «Дружба». К примеру, по парку "Дружба" мэрия отказала с формулировкой, что «функциональное назначение - организация массового отдыха граждан», а не «проведение публичных мероприятий». В митинге на площадке набережной у бассейна ЦСК ВВС отказали,  «потому как якобы там не поместится 1000 чел, при норме заполняемости 0,5 чел.-1 чел. на кв.м», написал Матвеев.

«Поэтому, несмотря на многочисленные обращения: когда митинг? Где? давайте отложим этот ответ хотя бы до завтра. Приготовимся хорошо поработать на следующей неделе по распространению листовок и информации о митинге. Нужно показать этим обнаглевшим чинушам что такое разозлившийся народ и действительно массовый митинг», - пишет депутат.

Напомним, 7 марта администрация Самары предложила организаторам митинга провести мероприятие 18 марта либо в лесопарке им. 60-летия Октября, либо у стадиона "Буровик" на Пугачёвский тракте (116 км). Заявку подавали на проведение митинга на пл. Героев 21 Армии, у Дворца спорта на Молодогвардейской и пл. Славы. Но эти площадки заняты, так как 18 марта в Самаре будут праздновать День присоединения Крыма к Российской Федерации.

 

Теги: митинг, 18 марта

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