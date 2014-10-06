Самарский филиал ВТБ24 возглавила Зарина Плукчи
Управляющим самарским филиалом ВТБ24 стала Зарина Плукчи. Ее кандидатуру руководство банка утвердило в ноябре прошлого года, сообщила пресс-служба ВТБ24, накануне получено согласование ЦБ РФ.
«Мы рассчитываем, что Зарина Плукчи сможет существенно расширить присутствие ВТБ24 на местном рынке обслуживания состоятельных клиентов», - отметил управляющий директор сети ВТБ24 в ПФО Дмитрий Лабутин..
Зарина Плукчи родилась в 1978 г. в Праге. Опыт работы в банковской сфере - с 2003 г. В группе ВТБ - с 2013 г. С 2014 г. занимала пост заместителя управляющего самарским филиалом ВТБ24. С мая 2016 г. исполняла обязанности управляющего филиалом.
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