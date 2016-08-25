Экспертиза проверит достоверность сметы строительства тренировочной площадки у "Русской охоты"
ГУП «ТеррНИИгражданпроет» нанял ГАУ Самарской области «Государственная экспертиза проектов в строительстве» для проверки "достоверности сметной стоимости" тренировочной площадки, которую строят возле комплекса "Русская охота" в Красноярском районе. Договор заключен 9 марта.
Стоимость контракта составила 161,8 тыс. рублей. Проверить смету ГАУ должно за 2 месяца.
В декабре прошлого года правительство области утвердило документацию «по планировке территории под эту площадку. Участок принадлежит ГК «ВИД». Соответствующий договор аренды департамент лесного хозяйства Самарской области подписал с компанией в январе 2009 г. Срок его действия – 25 лет, до 3 октября 2031 г.
Строить тренировочную площадку будут на деньги областного бюджета с привлечением денег из федерального бюджета.
Еще в декабре 2015 г. обещали начать проектно-изыскательских работы по строительству тренировочной площадки гостиничного комплекса «Русская охота», на их выполнение в областном бюджете было предусмотрено 4,6 млн рублей.
Общая стоимость строительства оценивалась в 134,3 млн рублей, из них 94 млн рублей – средства федерального, а 40,3 млн рублей – средства областного бюджетов.
Теги: экспертиза, закупка
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