Самарцы могут выиграть общероссийский конкурс на лучший двор
Жители Самарской области могут поучаствовать в общероссийском конкурсе «Лучший российский двор 2017».
Заявку на конкурс может подать управляющая организация, товарищество собственников недвижимости (ТСЖ), совет многоквартирного дома, орган территориального общественного самоуправления, группа инициативных граждан.
Заявку надо отправить по электронной почте на адрес: konkursgkh2017@mail.ru.
Прием заявок начинается 21 апреля и заканчивается 31 июля 2017 г. Итоги подведут до 1 декабря 2017 г.
Дополнительную информацию можно получить по номеру НП «Национальный центр общественного контроля в сфере ЖКХ» 9 (495) 646-03-54 и на сайте www.gkhkontrol.ru.
Теги: кункурс, лучший двор, заявки
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.
|Ваше имя:
|E-mail получателя:
|
9 января 2017, 10:24
Можно записаться на "Зимние забавы" в Тольятти
Комментариев: 0
|В Самаре одобрили строительство АЗС, многоэтажек и ТЦ
1 сентября 2016, 11:31
|Начался прием заявок на «Лыжню России»
8 февраля 2016, 14:30
|«Самарские коммунальные системы» готовы начать поливной сезон раньше срока
18 марта 2015, 17:15
|Первый колл-центр по вопросам ЖКХ
24 апреля 2014, 10:01
|Полмиллиона жителей Самарской области потребляли недоброкачественную воду
Сегодня, 17:27
|В Тольятти будут читать лекции о чтении
Сегодня, 17:10
|Сергея Солодовникова освободили
Сегодня, 17:03
|Расписание рейдов ГИБДД по Тольятти
Сегодня, 16:55
|Коммунисты обжаловали отказ мэрии Самары в проведении митинга на площади Славы
Сегодня, 16:33