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Самарцы могут выиграть общероссийский конкурс на лучший двор

Жители Самарской области могут поучаствовать в общероссийском конкурсе «Лучший российский двор 2017».

Заявку на конкурс может подать управляющая организация, товарищество собственников недвижимости (ТСЖ), совет многоквартирного дома, орган территориального общественного самоуправления, группа инициативных граждан.

Заявку надо отправить  по электронной почте на адрес: konkursgkh2017@mail.ru.

Прием заявок начинается 21 апреля и заканчивается 31 июля 2017 г. Итоги подведут до 1 декабря 2017 г.

Дополнительную информацию можно получить по номеру НП «Национальный центр общественного контроля в сфере ЖКХ» 9 (495) 646-03-54 и на сайте www.gkhkontrol.ru.

Теги: кункурс, лучший двор, заявки

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