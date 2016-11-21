В Самарской области произвели 562 тонны рыбы
В прошлом году в Самарской области было выращено 562 тонны рыбы. Об этом на заседании губдумы сообщил руководитель управления животноводства министерства сельского хозяйства Самарской области Рудольф Ильин. Всего на территории области производством рыбы, в том числе и ценных видов осетровых, занимается 19 хозяйств и организаций.
Эти предприятия могут получить возмещение 50% от суммы затрат на модернизацию объектов рыбоводства и закупку молоди и мальков.
«Для дальнейшего развития отрасли региональным министерством сельского хозяйства и продовольствия начата разработка проекта государственной программы в области аквакультуры, в развитие программы, существующей на федеральном уровне», - пишет пресс-служба губдумы.
Теги: рыба, производство, минсельхоз
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