Главное за сегодня: 
За окном: +1, завтра: +3
 Сегодня, 13:37 
Рейтинг: 0 
Самарские приставы взыскали с должников более 14 млрд рублей

В 2016 г. УФССП России по Самарской области  взыскало с должников более 14,669 млрд рублей, на 39% больше, чем в 2015 г. Об этом сообщает пресс-служба приставов.

В федеральный бюджет перечислен 1,393 млрд рублей, в бюджет Самарской области - 701,8 млн рублей. В пользу физических лиц взыскано более 2,5 млрд  рублей, в пользу юридических -  более 8,5 млрд рублей.

Кроме того, взыскано более 442 млн рублей задолженности по жилищно-коммунальным платежами и 178 млн рублей – задолженности по заработной плате.

Теги: уфссп, долги

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.

Ваше имя:
E-mail получателя:

© 2009-2016 Губернский портал Самара.ру
Свидетельство ЭЛ № ФС 77 - 38345 от 10 декабря 2009 года
Выдано федеральной службой по надзору в сфере связи ИТ и массовых коммуникаций.
Редакция: 8 (846) 273-65-65, почта, размещение рекламы

RSS лента
Twitter
Яндекс виджет

Разработка сайта - dv.studios