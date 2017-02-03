Самарские приставы взыскали с должников более 14 млрд рублей
В 2016 г. УФССП России по Самарской области взыскало с должников более 14,669 млрд рублей, на 39% больше, чем в 2015 г. Об этом сообщает пресс-служба приставов.
В федеральный бюджет перечислен 1,393 млрд рублей, в бюджет Самарской области - 701,8 млн рублей. В пользу физических лиц взыскано более 2,5 млрд рублей, в пользу юридических - более 8,5 млрд рублей.
Кроме того, взыскано более 442 млн рублей задолженности по жилищно-коммунальным платежами и 178 млн рублей – задолженности по заработной плате.
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