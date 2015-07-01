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Администрация Самары объявила о сокращениях

Глава Самары Олег Фурсов подписал постановление об установлении предельной штатной численности сотрудников администрации города, департамента управления имуществом и департамента градостроительства. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации. На сайте мэрии документ пока не опубликован. О сроках увольнения не сообщается.

По данным пресс-службы, «в отдельных структурных подразделениях» численность сотрудников сократят на 37%.

Из-за сокращения расходов городского бюджета в этом году городские власти «высвободили» 87 млн рублей, говорится в сообщении. Но не уточняется, какие статьи расходов были уменьшены. В 2015 г. город сэкономил 1 млрд рублей, в 2016 г. – 800 млн рублей. Причина экономии в прошлом году, сообщает пресс-служба – смена руководства нескольких МУПов и реорганизация ряда учреждений.

Администрация Самары объявила о переходе на работу в режиме экономии в феврале 2016 г. При этом сообщила тогда же, что уже в 2015 г. сократила число муниципальных служащих на 20%. А за счет введения моратория на индексацию размеров зарплат и сокращения тогда сэкономили 13,7 млн рублей. На топливе для служебного транспорта - еще 1,7 млн рублей, на услугах связи – 2,6 млн рублей, на канцтоварах и оргтехнике – почти 4,5 млн рублей.

В мае прошлого года городские власти сообщили о том, что за первые 5 месяцев уволили 35 сотрудников. И за тот же период благодаря сокращениям, а также экономии на услугах связи, канцтоварах, топливе и т. д.удалось сэкономить более 34 млн рублей бюджетных средств.

Но в декабре прошлого года губернатор Самарской области Николай Меркушкин сказал: «В Самаре сегодня расходы на управление – 2 млрд рублей. И они за последнее время не сокращались. Только переходили в МУПы или другие организации. А платить надо было все равно бюджетные деньги. И Самара должна как минимум миллиард рублей сократить».

Теги: горадминистрация Самары, увольнения

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