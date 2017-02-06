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"Самара Арену" продолжают строить с отставанием

Строительство стадиона к чемпионату мира по футболу 2018 года в Самаре вернется в график к лету. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на председателя оргкомитета "Россия-2018" Виталия Мутко.



"Там были субъективные факторы, необходимо было определиться с проектом. Сейчас проект проходит экспертизу, отставание связано с этим. Нужно определиться со стоимостью, потому что ряд работ не был учтен, есть вопросы чисто технологические. Эти работы пойдут очень ускоренными темпами. Месяца два-три нам понадобится, чтобы войти в график, никаких тревог здесь быть не должно. Мы должны в мае-июне на всех стадионах уйти с поля, чтобы начать засеивать газоны", - добавил Мутко.

Изначально стоимость строительства оценивалась в 13,2 млрд рублей. В августе 2014 г. генподрядчиком строительства выбрали ПАО «Казань» из Татарстана.

В апреле 2016 г. министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин заявил, что стоимость спортобъекта составит 17 млрд рублей.

8 мая министр спорта РФ, председатель оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко заявил, что строительство стадиона приостановилось. Но облправительство опровергло эту информацию и сообщило, что подрядчика стадиона планируется сменить.

13 мая Главгосэкспертиза выдала положительные заключения по проекту стадиона, не сообщив подробностей.

14 июля первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов заявил, что «сметная стоимость стадиона увеличится до 18,2 млрд рублей, ПСО "Казань" продолжит строительство объекта, проектная документация арены будет передана Минспорту, она будет упрощена».

В августе правительство РФ утвердило изменение стоимости строительства стадиона в Самаре на уровне 18,9 млрд рублей.

В октябре прошлого года у FIFA появились подозрения, что «Самара Арену» не успеют сдать в срок. Эксперты организации также сомневались, что сооружение будет соответствовать минимальным требованиям. Министр спорта РФ Виталий Мутко. Министр тогда заявил, что сам он уверен в стадионе.

В ноябре во время визита в Самару Виталий Мутко сообщил, что пока сохраняется небольшое отставание в 1,5 месяца от графика по монтажу крыши стадиона "Самара-Арена". "Выход на проектные сроки намечен в конце января, и я уверен, что эта тема будет закрыта. Остальные вопросы по стадиону не вызывают тревоги", — говорил тогда Мутко.

В январе 2017 г. министр строительства Самарской области Александр Баландин заявил: «В ближайшее время темпы строительства возрастут за счет увеличения числа рабочих и единиц строительной техники. Сейчас бетонные работы выполнены более, чем на 80%. Мы убеждены, что отставание по монтажу металлоконструкций к маю будет ликвидировано, и строительство стадиона войдет в четкий график. ..".

Строительство стадиона «Самара-Арена» войдет в график до конца февраля, говорил на следующий день Алексей Милованов, руководитель компании-застройщика "Спорт-Инжиниринг".

"Напряженная ситуация с монтажом металлоконструкций наблюдается в Самаре, отставание связано именно с этим", - сказал тогда Милованов.

В конце января «Спорт-Инжиниринг» сообщил о том, что в Самаре начался второй поток по монтажу кровельных металлоконструкций. «… монтаж кровельных конструкций планируют завершить строго по графику - к середине мая", сообщала тогда компания. При этом, в мае прошлого года сообщалось, что купол стадиона планируется закончить к концу 2016 г.

В феврале по поручению зампредправительства России Виталия Мутко в Минстрое России создали межведомственную комиссию «по выработке и принятию комплекса мер, направленных на ликвидацию отставаний по строительству стадиона в Самаре».









Теги: мутко, стадион, график, отставание

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