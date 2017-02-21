Сегодня, 16:55

Расписание рейдов ГИБДД по Тольятти

Мэрия Тольятти опубликовала график рейдов ГИБДД на март:



10, 17 и 20 марта – рейд на пешеходных переходах;

16 марта — контроль за применением детских удерживающих устройств;

18 марта – выявление нарушений ПДД, связанных с выездом на сторону встречного движения.

22 марта — контроль за осуществлением пассажирских перевозок;

23 и 25 марта — массовая проверка водителей на предмет выявления признаков состояния опьянения;

27 марта – выявление нарушений правил использования ремней безопасности;

28 марта – рейд по тонировке.

Адреса не указываются.

Теги: гибдд, рейд

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.