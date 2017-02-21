Расписание рейдов ГИБДД по Тольятти
Мэрия Тольятти опубликовала график рейдов ГИБДД на март:
10, 17 и 20 марта – рейд на пешеходных переходах;
16 марта — контроль за применением детских удерживающих устройств;
18 марта – выявление нарушений ПДД, связанных с выездом на сторону встречного движения.
22 марта — контроль за осуществлением пассажирских перевозок;
23 и 25 марта — массовая проверка водителей на предмет выявления признаков состояния опьянения;
27 марта – выявление нарушений правил использования ремней безопасности;
28 марта – рейд по тонировке.
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4 марта 2017, 10:45
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