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СамРЭК отказался проводить аукцион по проектированию водовода в Кировском, Куйбышевском и Волжском районах

АО «СамРЭК» отменило аукцион по поиску подрядчика, который должен был сделать проекты планировки и межевания под водовод от НФС-2 «для обеспечения водоснабжением жителей Кировского, Куйбышевского районов г.о. Самара и Волжского района Самарской области». Аукцион был объявлен 6 марта. Причины отмены аукциона не называются.

Его начальная стоимость составляла 10,831 млн рублей. По условиям «СамРЭК», подрядчик должен бал сделать и утвердить проект не позднее 29 июня 2018 г.

Водовод должен обеспечить «бесперебойным централизованным водоснабжением население Кировского, Куйбышевского районов г.о.Самара (п.Зубчаниновка, жилые застройки с-з.Кряж, "Самарское Заречье") и Волжского района (п.Чкаловский, п.Падовка, п.Черноречье, п.Стройкерамика, п.Смышляевка. п.Петра-Дубрава, жилые застройки с.Черноречье, "Южный город", "Корпорация Кошелев")». Об этом говорился в документации.

Отметим, что в январе 2016 г. СамРЭК уже искал проектировщика. Начальная цена того аукциона составляла 66 млн рублей. На участие в торгах претендовали 2 компании - московское ООО «ПКБ Титан» (29,997 млн рублей) и жигулевское ООО «Газсервис» (35 млн рублей).

Планировалось, что закончить работы (с учетом получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации): I, II очередей – подрядчик должен 31 марта 2017 г., III, IV, V очередей – 31 марта 2018 г.

Общая протяженность проектируемого водовода - 45 км, сообщалось в документах к тому аукциону.

I очередь водовода должна пройти от НФС-2 второго подъема до регулирующих емкостей в районе Жигулевских садов. Планируемая протяженность водовода - 3 км.

II очередь - от регулирующих емкостей в районе Жигулевских садов до колодца с ответвлением на группу населенных пунктов (п.Петра-Дубрава, п.Смышляевка, п. Стройкерамика, п. Зубчаниновка и др.). Протяженность водовода - 11 км.

III очередь - от колодца в районе пос. Зубчаниновка до колодца после подводного перехода реки Самара. Протяженность водовода - 9 км.

IV очередь - от колодца после подводного перехода реки Самара до колодца с ответвлением на с. Черноречье. Протяженность водовода - 13,5 км.

V очередь - от колодца с ответвлением на с.Черноречье до колодца на территории НФС-3. Протяженность водовода - 8,5 км.

Теги: АО «СамРЭК», НФС-2, водовод, для обеспечения водоснабжением жителей Кировского Куйбышевского районов г.о. Самара и Волжского района Самарской области,

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