Сегодня, 17:27

Полмиллиона жителей Самарской области потребляли недоброкачественную воду

Как сообщает самарское управление Роспотребнадзора, 83% населения Самарской области в 2016 г. было обеспечены водой, «отвечающей требованиям безопасности».

Из 3 млн 209 тыс. 867 человек, проживающих на территории Самарской области 2 млн 011 тыс. 446 человек - 62,7 % обеспечены доброкачественной питьевой водой. Условно доброкачественной питьевой водой обеспечено 655 952 человек - 20,4%.

Недоброкачественную питьевую воду вынуждены употреблять 488 893 человека – 15,2 %.

В городах Самарской области безопасную воду получают 87,6% потребителей, в сельской местности – 65%.

«В Самаре из 1 млн 171 тыс. 890 жителей 996 065 человек (85%) обеспечивались доброкачественной водой, 133 856 человек (11,4%) – условно доброкачественной, 41 969 человек (3,6%) - недоброкачественной водой», - сообщает Роспотребнадзор.

Теги: питьевая вода, роспотребнадзор

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.