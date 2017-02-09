Полмиллиона жителей Самарской области потребляли недоброкачественную воду
Как сообщает самарское управление Роспотребнадзора, 83% населения Самарской области в 2016 г. было обеспечены водой, «отвечающей требованиям безопасности».
Из 3 млн 209 тыс. 867 человек, проживающих на территории Самарской области 2 млн 011 тыс. 446 человек - 62,7 % обеспечены доброкачественной питьевой водой. Условно доброкачественной питьевой водой обеспечено 655 952 человек - 20,4%.
Недоброкачественную питьевую воду вынуждены употреблять 488 893 человека – 15,2 %.
В городах Самарской области безопасную воду получают 87,6% потребителей, в сельской местности – 65%.
«В Самаре из 1 млн 171 тыс. 890 жителей 996 065 человек (85%) обеспечивались доброкачественной водой, 133 856 человек (11,4%) – условно доброкачественной, 41 969 человек (3,6%) - недоброкачественной водой», - сообщает Роспотребнадзор.
Теги: питьевая вода, роспотребнадзор
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.
|Ваше имя:
|E-mail получателя:
|
Сегодня, 10:38
В Самарской области растет заболеваемость гриппом
Комментариев: 0
|В Самаре и области снизилась заболеваемость ОРВИ на 30%
1 марта 2017, 13:33
|Блины надо есть с икрой, сметаной, вареньем и медом
20 февраля 2017, 17:32
|На карантине в Самарской области 99 классов
16 февраля 2017, 10:09
|Самарские продавцы мяса оштрафованы на 1,5 млн рублей
9 февраля 2017, 11:16
|Жителей Кинеля зовут на встречу с городским начальством
Сегодня, 17:45
|В Тольятти будут читать лекции о чтении
Сегодня, 17:10
|Сергея Солодовникова освободили
Сегодня, 17:03
|Расписание рейдов ГИБДД по Тольятти
Сегодня, 16:55
|Коммунисты обжаловали отказ мэрии Самары в проведении митинга на площади Славы
Сегодня, 16:33