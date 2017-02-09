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Полмиллиона жителей Самарской области потребляли недоброкачественную воду

Как сообщает самарское управление Роспотребнадзора, 83% населения  Самарской области в 2016 г. было обеспечены водой, «отвечающей требованиям безопасности».

Из 3 млн 209 тыс. 867 человек, проживающих на территории Самарской области  2 млн  011 тыс. 446 человек - 62,7 %  обеспечены доброкачественной питьевой водой. Условно доброкачественной питьевой водой обеспечено 655 952 человек - 20,4%.

Недоброкачественную питьевую воду вынуждены употреблять 488 893 человека – 15,2 %.

В городах Самарской области безопасную воду получают 87,6% потребителей, в сельской местности – 65%.

«В Самаре  из 1 млн 171 тыс. 890  жителей 996 065 человек  (85%) обеспечивались  доброкачественной водой, 133 856  человек (11,4%) – условно доброкачественной, 41 969  человек (3,6%) - недоброкачественной водой», - сообщает Роспотребнадзор.

 

Теги: питьевая вода, роспотребнадзор

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