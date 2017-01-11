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Жителей Кинеля зовут на встречу с городским начальством

Жителей избирательного округа №6 Кинеля приглашают на встречу с главой города Владимиром Чихиревым. Завтра, 10 марта в 18.00 по адресу: г. Кинель, ул. 27 партсъезда, 5а, в здании ГБОУ СОШ № 5 Образовательный центр «Лидер». Об этом сообщает пресс-служба администрации.

На вопросы горожан ответят и депутат гордумы Юлия Зотеева, член городской общественной палаты Юрий Кудин, а также представители полиции, здравоохранения, образования и другие должностные лица. 

Теги: кинель, встреча, чихирев

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