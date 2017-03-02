Жители Промышленного района не высказали ни одного мнения
Администрация Самары опубликовала заключение по прошедшим публичным слушаниям, на которых обсуждался проект планировки 30 га в границах улиц Солнечной, Шверника, Ново-Садовой, 22 Партсъезда. Мнения жителей Промышленного района принимали с 20 января по 7 марта.
«В период проведения публичных слушаний по проекту планировки территории, предложений и замечаний жителей Промышленного района Самары не поступало. В связи с отсутствием мнений по проекту планировки территории, рекомендуем принять указанный проект в редакции, вынесенной на публичные слушания», - сказано в заключении администрации Промышленного района.
Напомним, 24 февраля 2016 г. мэрия Самары выдала ООО ПСК «Волга» разрешение на подготовку проектов планировки 5 земельных участков - 3 в Промышленном районе города и по одному - в Октябрьском и Куйбышевском районах. Среди них был и участок в границах улиц Солнечной, Шверника, Ново-Садовой, 22 Партсъезда.
Теги: заключение, публичные слушания
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7 июня 2017, 09:21
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