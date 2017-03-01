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В Самарской области растет заболеваемость гриппом

С 27 февраля по 5 марта в Самарской области зарегистрировано 11 793 случая ОРВИ и гриппа, сообщает управление Роспотребнадзора.

По области число заболеваний выросло на 7,3%. В Самаре снизилось - на 4,3% по сравнению с данными последней недели февраля.

В целом по области пороговые значения заболеваемости превышены на 15%. А в Самаре - снижены на 38,8%.

Превышение недельных эпидемических порогов по области наблюдается в возрастной группе 3-6 лет – на 2,4%, пишет пресс-служба Роспотребнадзора.

Теги: грипп, орви, самарская область, роспотребнадзор

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