В Тольятти будут читать лекции о чтении
10 и 11 марта в Тольятти пройдут бесплатные лекции о детском чтении, сообщает мэрия.
«С горожанами встретится Елена Романичева — заслуженный учитель России, главный научный сотрудник лаборатории социокультурных образовательных практик Московского городского педагогического университета».
Первая лекция начнется 10 марта в 16:30 в Центральной детской библиотеке по адресу: ул. Горького, 42. Романичева собирается рассказать учителям и родителям, как можно приобщить детей к чтению.
11 марта лекция начнется в 11:00 в школе №89 (ул. Дзержинского, 39). Ее проведут для учителей и студентов педвузов. Темы:
— чтение и грамотность в информационном обществе;
— смысловое чтение как общеучебное умение;
— читательская и текстовая деятельность на уроке и вне его;
— три технологии приобщения к чтению.
Зарегистрироваться на лекции можно по адресу: tfsmu@mail.ru. Заявка должна содержать ФИО, название организации, должность и контактный телефон.
Дополнительная информация по телефону: +7(927)772-99-98.
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