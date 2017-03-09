9 марта 2017, 17:10

В Тольятти будут читать лекции о чтении

10 и 11 марта в Тольятти пройдут бесплатные лекции о детском чтении, сообщает мэрия.

«С горожанами встретится Елена Романичева — заслуженный учитель России, главный научный сотрудник лаборатории социокультурных образовательных практик Московского городского педагогического университета».

Первая лекция начнется 10 марта в 16:30 в Центральной детской библиотеке по адресу: ул. Горького, 42. Романичева собирается рассказать учителям и родителям, как можно приобщить детей к чтению.

11 марта лекция начнется в 11:00 в школе №89 (ул. Дзержинского, 39). Ее проведут для учителей и студентов педвузов. Темы:

— чтение и грамотность в информационном обществе;

— смысловое чтение как общеучебное умение;

— читательская и текстовая деятельность на уроке и вне его;

— три технологии приобщения к чтению.

Зарегистрироваться на лекции можно по адресу: tfsmu@mail.ru. Заявка должна содержать ФИО, название организации, должность и контактный телефон.

Дополнительная информация по телефону: +7(927)772-99-98.

Теги: лекции, тольятти

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.